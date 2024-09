Caso Sangiuliano il ministero non ha pagato per Boccia Ecco i documenti che lo provano

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il ministro ha comprato voli e treni per l'imprenditrice campana con la sua carta di credito Maria Rosaria, imprenditrice campana protagonista in queste settimane della cronaca politica, sostiene nelle sue storie Instagram di non aver mainulla per i viaggi e gli spostamenti che ha fatto insieme al ministro della Cultura Gennaro