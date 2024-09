Cascina in-forma Run for Health

Leggi tutta la notizia su pisatoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Una corsa cittadina, non competitiva aperta a tutti, per trascorrere una giornata all’aria aperta all’insegna del movimento, dello sport, della salute e della condivisione. L'occasione perfetta per riscoprire attività salutari e semplici da svolgere in compagnia di famiglia e amiciAd ogni