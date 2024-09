Capezzone | la Boccia rossa è già diventata la leader della sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Elly e Kamala, scansatevi! Altro che Schlein, altro che Harris: largo alla. È questo il coro che sale dallaeccezionalmente unita, dai compagni di tutte le tinte, rosso antico -rosé -fucsia: altro che campo largo, dateci lalarga. Non c'è Rosy Bindi né Maria Elena Boschi che tenga: per l'autunno 2024 non sfila né la cattocomunista né l'ex terzopolista. Extram nulla salus. Per carità: a destra, auspicabilmente più prima che poi, qualche testa lucida farà bene a interrogarsi sul piccolo suicidio mediatico di un ministero prima tenuto in scacco e poi ridotto a ostaggio da una influencer già titolare di un negozio di abiti da sposa. Ma ancora più comica, in questa gara di autogol, in questo trionfo di pacchiano autolesionismo, è unache sembra aver trovato la sua Rosa Luxemburg, la sua eroina socialista rivoluzionaria.