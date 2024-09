Calciomercato Roma torna Manolas? L’annuncio del difensore sui social | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Le ultime indiscrezioni non hanno trovato conferma: ilKostasha smentito le voci sul possibile ritorno alla. Il greco è reduce dall’esperienza alla Salernitana ed è alla ricerca di una nuova squadra. Ilha pubblicato un messaggio sul profilo Instagram: “mi arrivano tantissimi messaggi da ieri e ringrazio tutti i tifosinisti per l’affetto che mi hanno dimostrato, ma non c’è niente di vero. Forza”.