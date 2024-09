Calciomercato Roma Hummels è in partenza | FOTO e VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Le immagini delladi Matsda Monaco di Baviera per diventare un nuovo calciatore dellaSi avvicina l’arrivo di Matsalla. Il difensore centrale tedesco sta infatti per partire da Monaco di Baviera per raggiungere la capitale. Una volta atterrato sosterrà le visite mediche firmerà il contratto con il club