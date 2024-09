Calciomercato Milan retroscena Adrien Rabiot | ha rifiutato l’offerta di Moncada Il motivo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 4 settembre 2024): il centrocampista francese haun’offerta di. Ecco il: ha detto no a! View this post on Instagram A post shared by daily.it (@daily.it): hadi. IlLEGGI ANCHE, Paulo Fonseca come Pioli: i numeri della difesa sono da paura. Il dato L'articolo: hadi. Ilproviene da Daily