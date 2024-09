Calciomercato Joao Pedro pronto a FIRMARE per una BIG ITALIANA Ecco le ultime

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 4 settembre 2024)a RITORNARE IN ITALIA e aper quella squadra dopo aver sondato diverse squadre Dopo l’esperienza al Gremio,spinge per il ritorno in Italia considerando che su di lui ci sono squadre soprattutto dalla Serie B che hanno bisogno di esperienza e soprattutto qualità. Secondo quanto riportato da Fanatik il