Cagliari accoltella il padre alla schiena con un machete | 17enne in carcere

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 4 settembre 2024) (Adnkronos) – Unhatoil40enne ed è stato trovato in casa armato dimadre che è fuggita e ha dato l'rme. E' successo a Quartu Sant'Elena, neltano. Ilè ora ricoverato in ospedale, grave ma non in pericolo di vita. Inizialmente i genitori hanno cercato