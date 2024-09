C sinistra | Conte ' Renzi? Per mandare a casa Meloni serve progetto credibile' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Roma, 4 set. (Adnkronos) - "Se noi vogliamodobbiamo creare uned è pococostruire unpolitico serio con chi ha fatto il Jobs Act o non vuole il salario minimo. Ma c'è un tema più radicale: noi siamo in politica per rompere gli schemi, come possiamo essere credibili se ci associamo con chi invece ha utilizzato le istituzioni per creare una rete di rapporti e affari e che è uno dei principali artefici della contaminazione tra affari e politica?". Così Giuseppea Fanpage. "ha votato spesso con il governoe ora, dopo una disfatta alle europee, vuole essere protagonista di questo. La sua capacità demolitoria è assolutamente superiore a quella costruttoria".