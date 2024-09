Brøndby-Fiorentina oggi Champions League calcio femminile | orario programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024), mercoledì 4 settembre, alle ore 18.00 inizierà ufficialmente l’avventura europea dellanelladi. Le viola giocheranno contro ilil match valido per il primo turno di qualificazione della massima competizione continentale per club. Si tratta di un mini torneo, composto da quattro squadre che si confronteranno in semifinali e finale secca. Solo la vincente di questi incontri potrà approdare alla seconda fase di qualificazione dove già sono presenti, ad esempio, Juventus e Roma. La squadra toscana, dunque, dovrà sgomitare per farsi largo nella rassegna europea. Le altre compagini inserite in questo mini raggruppamento sono Ajax e Kolos Kovalivka e spetterà proprio a queste due formazioni darà il via alle danze alle 14.