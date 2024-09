Borsa | l' Europa chiude calo si guarda al taglio dei tassi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Le Borse europee chiudono in, contenendo la flessione rispetto all'avvio dopo lo scivolone dei listini asiatici e con Wall Street in positivo. Sui mercati torna la volatilità in vista delle decisioni delle banche centrali sulla politica monetaria e con i rendimenti dei titoli di Stato che già scontano un eventualedei. Chiusura in flessione per Parigi (-0,98%), Francoforte (-0,83%) e Londra (-0,35%).