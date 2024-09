Blitz a Capaccio Paestum | sequestrato un capannone abusivo

Leggi tutta la notizia su salernotoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Scoperto un nuovo abuso edilizio a. I carabinieri hannol’ampliamento di unsituato in via Giolitti. Nei guai sono finiti il titolare della ditta che sta eseguendo i lavori insieme al committente. In precedenzaLo scorso febbraio sul posto