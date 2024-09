Bistrusso | SCUDETTO? Vi dico quale sarà l’ordine di arrivo dove vedo favorita QUELLA SQUADRA

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 4 settembre 2024)ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra Cagliari e il pronostico sul campionato di SERIE A 2024/2025 In esclusiva su CagliariNews24 è intervenuto Maurizio, giornalista isolano e allenatore calcistico, per fare il punto della situazione in Serie A e sulla lotta. Parlando alla Serie A in generale, come vedi questo campionato dopo la partenza? Ci sono