Betti | Importante inizare per inserire idee Sabato sfida impegnativa con San Miniato

(Di mercoledì 4 settembre 2024) A fine partita ha commentato il successo dei suoi nella prima uscita stagionale coach Paolo. "C’è ancora molto da fare – le parole del tecnico – ma è normale visto che siamo solo alla prima partita e che veniamo da dieci giorni di allenamenti molto intensi soprattutto dal punto di vista fisico. Ma era comunqueiniziare per mettere dentro un po’ di". Adesso ci saranno altri tre allenamenti prima di una secondo uscita, stavolta decisamente piùsia dal punto di vista fisico che tecnico. "il livello si alzerà notevolmente – le parole di– contro una squadra del nostro livello che gioca da anni in B. Sappiamo che dobbiamo lavorare tanto sia in difesa che in attacco ma c’è tempo per migliorare". Dall’altra parte, ieri sera, c’erano due ex come Cucini e Iozzi, protagonisti di tante battaglie in maglia biancoverde, soprattutto nell’ultima stagione.