Benetton Treviso Gallagher Curioso di vedere dove possiamo arrivare

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Si avvicina l’esordio nell’United Rugby Championship per lae si avvicina, così, l’esordio di Mattcon la maglia biancoverde. Figlio dell’ex All Blacks John, Matt è un estremo e ha vestito quest’estate per la prima volta la maglia dell’Italia. E ora punta a essere protagonista anche a, come ha raccontato sul sito della squadra. “Venire alRugby per me è una grande opportunità. I ragazzi vengono da due ottime stagioni e voglio unirmi a questo percorso. In più l’Italia è un bellissimo posto in cui vivere; sono carico nel cominciare – ha dichiarato, che poi ha raccontato le prime parole scambiate con coach Bortolami –. Mi ha spiegato qual è la sua idea di gioco, come mettere pressione sugli avversari con il gioco al piede e in quali aree di campo.