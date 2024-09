Balneari | bozza dl proroga fino al settembre 2027

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La concessionisonotealma in caso di ragioni oggettive che impediscono il completamento della procedura di gara possono essere ulteriormente rimandate al 31 marzo 2028. E' quanto prevede ladel decreto contenente "Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali perfinalità turistico-ricreative e sportive" in arrivo oggi all'esame del Consiglio dei Ministri.