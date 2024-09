Ballerino professionista di Ballando con le stelle lasciato a casa si sfoga sui social | Sono dispiaciuto! 

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La produzione dicon leha scelto di togliere dalla gara di questa edizione uno dei ballerini più amati dal pubblico. Dopo Lucrezia Lando anche un altromolto noto al pubblico non sarà in gara nella nuova edizione.dicon le” Stiamo parlando di "dicon le” sisui: “dispiaciuto!” " L'articolodicon le” sisui: “dispiaciuto!” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.