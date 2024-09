Autonomia | Meloni ' Sud cresce dati oggettivi smentiscono narrazione distorta sinistra'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Roma, 4 set. (Adnkronos) - "L'Italiadavvero solo se riesce a rimettere in moto tutta la sua economia e tutti i suoi territori. Ecco perché con questo governo gli investimenti al Sud sono aumentati del 50%. Idel rapporto Svimez ci dicono che il Pil del Sud nel 2023 è cresciuto più della media nazionale - cosa che non accadeva dal 2015 - di quasi mezzo punto percentuale e che gli occupati nel Mezzogiorno sono aumentati del 2,6% su base annua, anche qui ancor più della media nazionale (+1,8%)". Così la premier Giorgiasui social. "chel'ennesimadella, che prova a dipingerci come nemici del Mezzogiorno che vogliono spaccare l'Italia con l'differenziata".