Atalantini in nazionale si comincia giovedì con cinque partite

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di mercoledì 4 settembre 2024) CALCIO. I primi a scendere in campo, il 5 settembre, saranno Hien, Pasalic, Samardzic e, nelle Under azzurre, Ruggeri e Palestra. Venerdì 6 l’Italia con Retegui, Bellanova e Brescianini. Terapie a Zingonia per Djimsiti.