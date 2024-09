Assedio Rsa famiglie in grande difficoltà l' allarme di Tanti Le liste d' attesa in crescita del 30 per cento

Leggi tutta la notizia su arezzonotizie

(Di mercoledì 4 settembre 2024) “diraddoppiate in Toscana e + 30% ad Arezzo, ma non solo: pochi posti e troppo cari, consempre più ine rette che possono sfiorare anche i 4mila euro se non ci sono le compartecipazioni regionali e comunali". È un panorama desolante quello illustrato dal vice