Arena Arbostella XIII edizione | quarta serata con il teatro in scena la Compagnia comica Arbostella

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiE’ partita domenica 1 settembre ladell’premio Gino Esposito, sette giorni died eventi all’aperto nella zona orientale di Salerno. La rassegna, ideata 13 anni fa dal compianto direttore artistico delGino Esposito, sarà come sempre ad ingresso gratuito e si terrà nello spazio antistante ilnelle serate dall’1 al 7 settembre 2024. Dopo due anni nei quali l’era stata ampliata come durata di giorni anche per la presenza del consorzio Città Teatrale, quest’anno torna alla formula originaria dei sette giorni così come creata da Gino.