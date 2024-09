Apertura anticipata della stagione venatoria | Alleanza verdi sinistra contro la decisione della Regione

Leggi tutta la notizia su cataniatoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) "In attesa dell’generale, fissata al 15 settembre, laha autorizzato una speciale deroga per sei giorni, per cacciare colombacci e tortore. Anche noi, così come le associazioni animaliste e in primo luogo il WWF Sicilia, con il responsabile fauna Ennio