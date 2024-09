Antonio Candreva | Senza SQUADRA ma non mollo mi sto PREPARANDO come se fossi in RITIRO Ho ancora un SOGNO Uno come me c’è non gioca in ITALIA…

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Le parole di, ex esterno della Salernitana, attualmente svincolato. Tutti i dettagli Nato il 28 febbraio 1987,è in questo momento. Ma non si arrende e a La Gazzetta dello Sport ha raccontato il suo particolare momento e il suo punto di vista sul calcio odierno. COSA FA –