Angioedema ereditario un cortometraggio racconta la malattia

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) VENEZIA (ITALPRESS) – Un racconto poetico per spiegare una patologia che pochi conoscono e che oggi, grazie alla ricerca, non fa più paura come un tempo: lain questione si chiama, ilche lain un tenero viaggio tra generazioni si intitola “Il Colloquio” ed è stato presentato durante l’81^ Mostra del Cinema di Venezia. xa7/fsc/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo