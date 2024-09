Albania l’allarme dei gip di Roma | Cpr all’estero? Un rebus giuridico e siamo già sotto organico

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Un vero e proprio «». Così l’ufficio gip (giudice indagini preliminari) di, al piano quinto di Piazzale Clodio, definisce la costruzione del Centro di permanenza per i rimpatri in. Questo perché i giudici italiani saranno competenti di tutti gli eventuali reati commessi dai migranti all’interno dell’istituto in costruzione a Gjader, dove alcuni saranno trasferiti. Un peso in più per i magistratini che lavorano già tra mille difficoltà: «», riferiscono a La Stampa. «Più competenze, ma le risorse non vengono aumentate» Tutto quello che avverrà all’interno del Cpr di Gjader sarà di competenza italiana. Anche gli eventuali reati: dalle rivolte alle aggressioni. Al di fuori del perimetro della superficie di 77mila metri quadrati ci saranno invece le autorità albanesi.