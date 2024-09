Al via le prove d' ingresso alla Facoltà di Medicina

Leggi tutta la notizia su anconatoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Domani, 5 settembre, presso ladie Chirurgia dell'Università Politecnica delle Marche, si terranno led'per l'accesso ai corsi di laurea triennale delle Professioni Sanitarie e per il corso di laurea a ciclo unico in Medicine and Surgery. Leinizieranno alle