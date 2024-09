Al Lido di Venezia un film celebra Gian Maria Volontè l’uomo dai mille volti

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 4 settembre 2024) «Ci sentivamo tutti parte di una grande avventura: far rivivere sullo schermo la vita. Il nostro è un mestiere particolare, se lo fai con passione non te ne puoi liberare». Sono parole di Francesco Rosi, sulla passione vera, che invade e non muore con il soggetto. Nel trentennale della scomparsa, la Mostra del Cinema diricordaVolonté , uno dei più grandi attori italiani, con