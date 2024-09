Ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia lo trovano nell' area del parcheggio dell’ippocastano | arrestato

Leggi tutta la notizia su quicomo

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il giudice aveva deciso per lui, nel mese di agosto, gli arrestiperin. Nonostante ciò, era stato riaccolto’abitazione dei genitori per poter scontare la sua pena in casa,a prima periferia sud di Como.Nel tardo pomeriggio di ieri 3 settembre però, le