Aggredisce i poliziotti durante un controllo | arrestata una 47enne

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ieri mattina, gli agenti del commissariato di Pozzuoli,i servizi dieseguiti in ausilio ad un ufficiale giudiziario, presso uno stabile in via Castagnaro a Pozzuoli, sono stati avvicinati da una donna che, in evidente stato di agitazione, li ha aggrediti verbalmente e