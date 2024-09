Addio Triffe Amelia ha perso un altro dei suoi figli

Leggi tutta la notizia su ternitoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Forse il messaggio più autentico, quello che meglio rispecchia ciò che “” è stato per la città dalle mura poligonali è questo: chi adpuò dire di non averti, in un modo o nell’, conosciuto?È una delle tante frasi che in queste ore si rincorrono sui social, incredule per la