A Partinico la terza edizione di Un borgo di libri | ai Parrini due giorni di letture e presentazioni

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Al via ladella rassegna “Undi”. L’iniziativa, organizzata da BCsicilia sezione Sebastiano Tusa di, in collaborazione con Fidapa, Legambiente e Lions Club e con il patrocinio del Centro per il libro e la lettura, l’assessorato regionale Beni culturali e