3 Settembre 2024 – Almeno 81 morti in Nigeria in attacco jihadista Boko Haram

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di mercoledì 4 settembre 2024)81 persone sono state uccise e altre sono scomparse dopo un nuovonel nord-est della, il. La presidente del Perù, Dina Boluarte, ha effettuato un mini rimpasto di governo che, a sorpresa, ha coinvolto anche il ministero degli Esteri. La polizia di New York ha arrestato due studentesse della Columbia University vicino ai cancelli del Barnard College durante le proteste pro-Palestina. Il Dipartimento di Giustizia Usa ha annunciato accuse penali contro il leader di Hamas Yahya Sinwar e altri militanti in relazione alla strage del 7 ottobre 2023 in Israele. L’ufficio nazionale del Partito socialista francese ha respinto una proposta di non censurare a priori un eventuale governo guidato dall’ex socialista Bernard Cazeneuve. Un bambino di 10 anni ha sparato mortalmente all’ex sindaco di 82 anni di una cittadina della Louisiana nord-occidentale.