Week 1 NFL 2024 2025 in tv | programma orari partite e diretta Dazn

(Di martedì 3 settembre 2024) Il calendario, il, glie le dirette tv relativi alla1 della stagione NFL. Anche quest’anno si parte dallo stesso punto di dodici mesi fa: è caccia aperta ai Kansas City Chiefs di Patrick Mahomes, Travis Kelce e di coach Andy Reid. Una vera e propria dinastia, quella nata negli ultimi anni. E saranno proprio loro, i campioni in carica, ad aprire la stagione come da tradizione: sfideranno nella notte italiana tra giovedì e venerdì i Baltimore Ravens. 24 ore dopo si vola subito in Brasile, dove una NFL sempre più internazionale approda con il matchup tra Philadelphia Eagles e Green Bay Packers. Solitopieno domenica, con il Sunday Night tra Lions e Rams a concludere la giornata. Nel Monday Night i 49ers ospiteranno i New York Jets di Aaron Rodgers, che lo scorso anno si infortunò proprio nel primo match della stagione dopo pochi snaps.