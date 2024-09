Vuelta a España 2024 | ennesima caduta e ritiro per Wout van Aert Era leader della classifica a punti e dei GPM

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) La sfortuna quest’anno si è accanita contro la Visma Lease a Bike e, soprattutto, controvan. Cadute a ripetizione per il belga, che è stato fermo per mesi in primavera e rischia di dover terminare in anticipo la sua stagione. Il fenomeno belga aveva ritrovato la condizione giusta dopo il Tour de France, ha centrato una medaglia olimpica a Parigi e poi si è lanciato verso ladove ha dato spettacolo trovando tre successi di tappa e laship sia nellache in quella dei GPM. Nella sedicesima frazione, mentre si trovava al comandocorsa in fuga, vanè finito a terra in discesa picchiando sull’asfalto sia il ginocchio che il gomito, trovandosi costretto a salire in ammiraglia. Il belga ha provato in un primo momento a ripartire, ma il dolore è stato troppo forte ed è arrivato lo stop.