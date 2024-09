Vuelta a España 2024 Ben O’Connor | Voglio godermi la maglia roja al massimo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) Bensi guadagna un altro giorno in. L’australiano della Decathlon-AG2R La Mondiale appare anche oggi in difficoltà sul Lagos de Covadonga, perdendo altri 58” da Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe); ma intanto, con una strenua resistenza, riesce a mantenere ancora il simbolo del primato della. Sono soltanto cinque i secondi per l’oceanico, già quarto all’ultimo Giro d’Italia. Per lui ci saranno due giorni di relativa tranquillità in cui potrà guadagnare un po0 di energia, ma il weekend si preannuncia difficilissimo tra Alto de Moncalvillo, Picon Blanco e la cronometro di Madrid. “Non pensavo che oggi sarebbe stata così difficile – affermaai microfoni della– ma alla fine ho salvato la, dunque penso che ci possa essere un lato positivo arrivando alle prossime due frazioni“.