VIDEO Luna Rossa batte New Zealand! Regata magistrale in Louis Vuitton Cup

(Di martedì 3 settembre 2024)ha sconfitto Team NewnellaCup, infliggendo una pesante lezione al Defender della America’s Cup e conquistando una vittoria importantissima dal punto di vista psicologico. Il successo odierno non ha permesso di conquistare un punto utile al torneo degli sfidanti, ma ha una valenza enorme per il sodalizio italiano che ha dimostrato di avere a disposizione una barca veloce e che può davvero battagliare con i Kiwi.ha fatto la differenza con unapartenza, lanciandosi a 48 nodi verso la linea dello start con una memorabile manovra all’interno degli avversari e costingendoli negli scarichi. Proprio in quel frangente Peter Burling e compagni sono stati obbligati a una virata a una velocità non elevata e sono scesi dai foil, necessitando di alcuni secondi per riprendere il volo e accusando così un ritardo di 380 metri.