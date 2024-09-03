Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2024 ore 19:15 (Di martedì 3 settembre 2024) UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA Roma FIUMICINO E BOCCEA E PIU AVANTI TRA BUFALOTTA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA Roma FIUMICINO ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRA LE USCITE PONTINA E RomaNINA SULLA A91 Roma FIUMICINO SI STA IN CODA TRA PARCO DE MEDICI E LA MAGLIANA DIREZIONE COLOMBO MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIA FIORENTINI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST MENTRE 9IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LE USCITE TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2024 ore 18:45 - UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA FIUMICINO E BOCCEA E PIU AVANTI TRA BUFALOTTA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA ROMA FIUMICINO ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRA LE USCITE PONTINA E ROMANINA SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA TRA PARCO DE MEDICI E LA MAGLIANA DIREZIONE COLOMBO MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIA FIORENTINI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST MENTRE 9IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LE USCITE TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2024 ore 18:15 - UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E PRENESTINA IN CARREGGITA ESTERNA RIMANENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE FLAMINIA E CASSIA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO SUL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI E CODE TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE I0N VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2024 ore 17:45 - UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E PRENESTINA IN CARREGGITA ESTERNA RIMANENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE FLAMINIA E CASSIA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO SUL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI E CODE TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE I0N VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Estate agli sgoccioli, in arrivo una perturbazione dalla Groenlandia: prossime settimane instabili anche in Calabria - Localmente al centro resisteranno punte di 33-34°C a Firenze, Terni e roma, mentre al Nord Milano si fermerà a ... dapprima al Nord e in Sardegna poi subito verso le regioni tirreniche dalla Toscana ... lametino
- Fra Roma e Ostia i World Skate Games 2024 - Un'occasione per rilanciare il mare di roma''. “Per la regione Lazio ospitare, tra roma e Ostia, il mondiale dei mondiali è un onore e allo stesso tempo un’opportunità. Ci viene offerta l’occasione di ... romatoday
- Miss Lazio 2024 è Soraya Galuppi - La 20enne di Latina, già Miss Rocchetta Bellezza Lazio, vince a San Felice Circeo anche la fascia regina del Lazio e lascia il titolo vinto in precedenza alla 20enne romana Sara Tancredi seconda class ... rietinvetrina
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma