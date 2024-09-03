Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2024 ore 17:45 (Di martedì 3 settembre 2024) UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E PRENESTINA IN CARREGGITA ESTERNA RIMANENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE FLAMINIA E CASSIA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI E CODE TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE I0N VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2024 ore 17:15 - VIABILITÀ DEL 3 SETTEMBRE 2024 ORE 15. 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO LA STRADA STATALE PONTINA PER INCIDENTE TRAFFICO RALENTATO CON CODE ALTEZZA CASTEL ROMANO DIREZIONE LATINA SEMPRE PER INCIDENTE SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE LUNGHE CODE TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA GENIO CIVILE NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA PRENESTINA CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA MENTRE SULLA STRADA STATALE TIBURTINA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ALTEZZA SETTEVILLE NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2024 ore 16:30 - VIABILITÀ DEL 3 SETTEMBRE 2024 ORE 15. 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO LA STRADA STATALE PONTINA PER INCIDENTE TRAFFICO RALENTATO CON CODE ALTEZZA CASTEL ROMANO DIREZIONE LATINA SEMPRE PER INCIDENTE SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE LUNGHE CODE TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA GENIO CIVILE NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA PRENESTINA CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA MENTRE SULLA STRADA STATALE TIBURTINA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ALTEZZA SETTEVILLE NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2024 ore 15:30 - 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO LA STRADA STATALE PONTINA PER INCIDENTE TRAFFICO RALENTATO CON CODE ALTEZZA CASTEL ROMANO DIREZIONE LATINA SEMPRE PER INCIDENTE SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE LUNGHE CODE TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA GENIO CIVILE NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA PRENESTINA CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA MENTRE SULLA STRADA STATALE TIBURTINA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ALTEZZA SETTEVILLE NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral. romadailynews
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