Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2024 ore 17 | 15

(Di martedì 3 settembre 2024)DEL 3 SETTEMBREORE 15.20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO LA STRADA STATALE PONTINA PER INCIDENTE TRAFFICO RALENTATO CON CODE ALTEZZA CASTELNO DIREZIONE LATINA SEMPRE PER INCIDENTE SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE LUNGHE CODE TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA GENIO CIVILE NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA PRENESTINA CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA MENTRE SULLA STRADA STATALE TIBURTINA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ALTEZZA SETTEVILLE NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral