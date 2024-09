Via Battisti | Progetto gestito in maniera opaca Chiarezza su alberi e sale ex Prisma

Leggi tutta la notizia su trevisotoday

(Di martedì 3 settembre 2024) Continua a tener banco il caso dei pini che in questi giorni sono in via di abbattimento di viae dopo gli ambientalisti (un gruppo particolarmente sparuto quello che ha protestato contro i primi colpi di motosega) è il capogruppo del Pd ai Trecento, Stefano Pelloni, ad attaccare la