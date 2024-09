Via al restauro di due simboli di Palermo | la chiesa di San Domenico e il complesso di Santa Caterina

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di martedì 3 settembre 2024) Via ai lavori dinelladi Sane nelmonastico di, entrambi luoghi di culto che fanno parte di uno speciale Fondo (il Fec) che è gestito dal ministero dell'Interno. E stamattina (3 settembre), in occasione della visita in città del ministro Matteo