Via al concorso Nonno più 2024

Leggi tutta la notizia su udinetoday

(Di martedì 3 settembre 2024) La 50&Più Udine, l’associazione degli over 50 aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia, promuove per il nono annoPiù”. Sarà l’anticamera della quattordicesima edizione della Festa dei nonni, in programma domenica 13 ottobre nel Salone del Parlamento del Castello di Udine