Venezia 81 | Wanted porterà Love nelle sale italiane

(Di martedì 3 settembre 2024)ha comunicato di aver preso accordi per portare in Italia ““, il film norvegese in Concorso alla Mostra del Cinema di. Il film, diretto da Dag Johan Haugerud, ha ottenuto la sua prima anella giornata di ieri, e fa parte di una trilogia che comprende “Sex“, presentato alla scorsa Berlinale, e “Dreams” (ancora inedito). Esso esplora la sessualità in un modo completamente inedite, fornendo un punto di vista che esula dai soliti comportamenti canonici. Nel cast spiccano i volti di Andrea Bræin Hovig, Tayo Cittadella Jacobsen e Marte Engebrigtsen. Ecco la trama ufficiale: Marianne, un medico pragmatico, e Tor, un infermiere compassionevole, fanno amicizia sul lavoro e iniziano a confidarsi le rispettive storie di relazione affettiva e sessuale: entrambi stanno evitando rapporti convenzionali, in cerca di una maggiore libertà e autenticità.