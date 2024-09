Venezia 81 Giulia De Lellis svela se è mai incappata in relazioni tossiche e se i recenti gossip l’hanno infastidita

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 3 settembre 2024)De, una delle influencer più seguite in Italia, ha fatto il suo debutto come attrice al prestigioso Festival del Cinema di2024. La sua partecipazione è avvenuta con il cortometraggio “101%“, diretto da Serena Corvaglia e prodotto da One More Pictures in collaborazione con Rai Cinema. Il cortometraggio è stato presentato come evento speciale, esplorando temi attuali e rilevanti come lesentimentalie l’influenza dei social media sulle scelte personali e relazionali. Nel cortometraggio,Deinterpreta una giovane donna coinvolta in una relazione dove il partner tenta di controllare ogni suo movimento. Questo ruolo riflette le dinamiche di potere e manipolazione che spesso si amplificano attraverso l’uso dei social media.