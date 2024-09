Va fuori strada in moto e sbatte contro un palo della luce | 30enne morto nella notte

Leggi tutta la notizia su veronasera

(Di martedì 3 settembre 2024) Drammatico incidentetra lunedì e martedì nel Comune di Affi. Poco dopo la mezza, stando a quanto appreso, unstava percorrendo via Enrico Fermi in sella alla propria, in zona industriale, quando ne avrebbe perso illlo all'altezzapalestra Black Team