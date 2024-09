Usa accusano di terrorismo Sinwar e altri leader di Hamas

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) La giustizia Usa ha accusato dialcunidi, tra cui Yahya Sinvar, per il massacro del 7 ottobre. E' quanto risulta da alcuni atti giudiziari. Ad annunciare le accuse penali contro ildiYahyamilitanti in relazione al massacro del 7 ottobre 2023 in Israele è stato il Dipartimento di Giustizia americano. L'atto d'accusa depositato presso la corte federale di New York City include accuse di cospirazione per fornire supporto materiale a un'organizzazione terroristica straniera, con la morte come conseguenza. "Le accuse desecretate oggi sono solo una parte del nostro sforzo per colpire ogni aspetto delle operazioni di", ha affermato il Procuratore generale Merrick Garland in una dichiarazione video. "Queste azioni non saranno le ultime", ha assicurato.