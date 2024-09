Us Open Sinner vola ai quarti di finale | definito l’avversario

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2024) Continua il rendimento eccezionale di Jannikagli Us: il numero 1 al mondo ha avuto la meglio anche di Tommy Paul agli ottavi di. A New York, sui campi di Flushing Meadows, il tennista italiano non ha incertezze e supera Il ‘padrone di casa’ Tommy Paul, numero 14 del ranking, con il punteggio di 7-6 (7-3), 7-6 (7-5), 6-1 e ora sfiderà il russo Daniil Medvedev. “Sono orgoglioso del risultato, arrivato contro un avversario davvero tosto e sono contento di essere ai. Non ho iniziato bene a livello mentale -ha dettodopo la vittoria con Paul- ma ho reagito e questa è stata una delle chiavi per vincere. Adesso mi aspetta un match durissimo, ci saranno tanti scambi lunghi. Dovrò essere pronto fisicamente. Con Medvedev quest’anno negli Slam ci siamo già incontrati due volte: in Australia ho vinto io, a Wimbledon ha vinto lui.