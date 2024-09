Us Open Sinner travolge Paul in tre set e vola ai quarti contro Medvedev | Dovrò correre molto

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 3 settembre 2024) Unnte Jannikha battuto lo statunitense Tommyagli ottavi del singolare maschile degli Us, conquistando in tre set iDaniil. Il match all’Arthur Ashe Stadium di New York si è chiuso 7-6, 7-6, 6-1 in 2 ore e 42 minuti.ha conquistato così il terzo successo in quattro sfide con l’americano e il traguardo di essere l’unico ad aver raggiunto idi finale in tutti e quattro gli Slam della stagione.battein tre set, ora la sfida aiconIl matchsi presenta ora quasi come una finale anticipata a Flushing Meadows, in un tabellone orfano di Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, usciti di scena al terzo turno. I due tennisti si ritroveranno di fronte per la 13esima volta in carriera.