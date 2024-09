US Open 2024 Medvedev demolisce Borges De Minaur fa suo il derby primi quarti Slam per Draper

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) In attesa dell’esito della sfida tra Jannik Sinner e Tommy Paul, si sono chiuse le altre tre partite di giornata nel tabellone maschile. Daniilaspetta proprio il vincitore della sfida tra l’italiano e l’americano. Il russo ha dominato quest’oggi il portoghese Nunoin un match davvero senza storia. Una prestazione di altissimo livello per il numero cinque del mondo, che ha lasciato appena quattro game all’avversario, sconfitto con un perentorio 6-0 6-1 6-3 in un’ora e quarantotto minuti di gioco. Ci ha impiegato quattro minuti in meno, invece, Jackper qualificarsi per il primo quarto di finaledella carriera. Uno USfinora straordinario per il britannico, che non ha ancora perso un set e con gli avversari che sono riusciti a fare al massimo quattro game in un solo set.