Uomini e Donne anticipazioni prima registrazione | nuovi tronisti e ritorni inattesi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 3 settembre 2024) Dopo una lunga attesa, si riaccendono i riflettori diper la stagione 2024-2025: cosa è accaduto nella. Nel corso della giornata di mercoledì 28 agosto sono stati presentati idell’edizione, ma non solo. Di seguito, le. Dopo mesi di assenza,si appresta a tornare. Il dating show, giunto alla stagione 2024-2025, debutterà il prossimo lunedì 9 settembre a partire dalle ore 14.45. A muovere le fila del programma l’immancabile Maria De Filippi, con Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in veste di opinionisti. Nuove vicissitudini sentimentali, tra i protagonisti del trono classico e del trono over, troveranno posto nello studio di Canale 5.